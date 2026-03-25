SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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25.03.2026 21:43:20
Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Strategic readjustment at Porsche, as well as dwindling sales in both main export markets, the US and China took a big bite out of VW's 2025 profits — which almost halved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 584,00
|-0,65%
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|3,06
|-3,16%
|Porsche Automobil Holding SE
|31,08
|-3,00%
|SHIFT Inc.
|3,22
|-3,59%
|Volkswagen (VW) St.
|89,00
|-1,87%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|86,84
|-1,41%
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