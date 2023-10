Volkswagen steigert Umsatz und operatives Ergebnis

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern hat im dritten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Der Erlös der drei Monate bis Ende September kletterte auf Basis vorläufiger Zahlen um 12 Prozent auf rund 78,8 Milliarden Euro, wie der Dax (DAX 40)-Konzern am Freitagabend mitteilte. Davon bleiben etwa 4,9 Milliarden Euro als operatives Ergebnis übrig. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen rund 4,2 Milliarden Euro als operativen Gewinn gemeldet. Die Volkswagen-Aktie notierte etwas niedriger.

Für das laufende Jahr rechnet der Autobauer nur noch mit einem um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis von rund 22,5 Milliarden Euro. Bislang hatte der Vorstand eine operative Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent in Aussicht gestellt bei einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als Grund nannte der Vorstand nicht mehr aufzuholende Effekte in Höhe von 2,5 Milliarden Euro.

An dem in Aussicht gestellten Erlösplus hält das Unternehmen weiterhin fest, ebenso wie an dem im Sommer gekappten Auslieferungsziel von 9 und 9,5 Millionen Fahrzeugen. Die vollständigen Zahlen will Volkswagen am 26. Oktober präsentieren./ngu/he