Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|SUV im Aufwind
|
02.10.2025 06:01:00
VW-Aktie fester: US-Absatz im dritten Quartal durchwachsen
Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.
Bei der VW-Tochter Audi blieb der Absatz dagegen prozentual konstant. Mit 46.758 Fahrzeugen wurden sechs mehr verkauft als im dritten Quartal des Vorjahres.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die VW-Aktie zeitweise 1,13 Prozent höher bei 93,04 Euro.
/he/ck
RESTON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,FotograFFF / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com