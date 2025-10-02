Volkswagen Aktie

SUV im Aufwind 02.10.2025 06:01:00

VW-Aktie fester: US-Absatz im dritten Quartal durchwachsen

Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen.

Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.

Bei der VW-Tochter Audi blieb der Absatz dagegen prozentual konstant. Mit 46.758 Fahrzeugen wurden sechs mehr verkauft als im dritten Quartal des Vorjahres.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die VW-Aktie zeitweise 1,13 Prozent höher bei 93,04 Euro.

/he/ck

RESTON (dpa-AFX)

