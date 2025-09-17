Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen mit Blick auf eine hauseigene Industriekonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Autobauer navigiere durch ein schwieriges Terrain mit dem Fokus auf die Lokalisierung der Produktion, die Bewältigung der Auswirkungen von Zöllen und die Weiterentwicklung seiner Software- und Elektro-Strategien, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostensenkungsmaßnahmen und neue Initiativen in China sollten in den nächsten 12 bis 18 Monaten Früchte tragen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:18 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 98,50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,78 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 358 926 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 17,9 Prozent. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.