Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|
01.12.2025 15:24:21
Vontobel setzt erneut auf ein Führungsduo
Veteran Georg von Wattenwyl und Charles Karila heissen die neuen Co-Leiter des Bereichs Structure Solutions and Treasury. Sie ersetzen Otto Huber, der nach der Veräusserung von Cosmofunding gemäss Vontobel mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)mehr Nachrichten
|
28.11.25
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Vontobel von vor 3 Jahren rentiert? (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.10.25
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vontobel von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.25
|Handel in Zürich: SPI mittags leichter (finanzen.at)
|
17.10.25
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Vontobel AG (N)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vontobel AG (N)
|64,45
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.