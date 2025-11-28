SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vontobel-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Vontobel-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 45,60 CHF. Bei einem Vontobel-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,930 Vontobel-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vontobel-Aktie auf 60,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 328,95 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 32,89 Prozent gleich.

Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,37 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at