Vor Bilanz optimistisch: JPMorgan-Analyst ist für Amazon bullish

Die Berichtssaison nimmt zunehmend Fahrt auf. Insbesondere die Bilanzen aus dem KI-, Tech- und Internetsegment werden am Markt mit Spannung erwartet. Dazu gehört auch der Handelsriese Amazon, der von Analystenseite bereits mit Vorschusslorbeeren bedacht wird.

• JPMorgan bullish für Internetsektor• Amazon-Aktie "Best Idea 2024"• Starkes Kursziel bestätigt

Am 30. April wird der Internetriese Amazon seine Bücher öffnen und einen Blick auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024 ermöglichen. Die Erwartungen sind hoch: Sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisseite rechnen Experten und Anleger mit deutlich verbesserten Ergebnissen im Vorjahresvergleich.

Experte für Internetsektor optimistisch

Doug Anmuth, Analyst bei JPMorgan, steht dem gesamten Internetsektor positiv gegenüber. Die US-Internetkonzerne dürften mit insgesamt soliden Resultaten zum ersten Quartal aufwarten, schrieb Analyst Anmuth in einer Branchenstudie. Die Anlegerstimmung sei im Allgemeinen konstruktiv, allerdings seien einige Bewertungen und die Markterwartungen bereits recht hoch. Amazon, Meta und Uber seien seine "Top Picks" im Sektor, ein Investment in Amazon hält er aber für die "beste Idee" für das Jahr 2024.

Amazon-Aktie mit Kaufrating

"Wir glauben, dass Amazon als Marktführer im E-Commerce und in der Public Cloud gut positioniert ist", zitiert "The Street" den Experten. Dabei erwarte er, dass das unter Amazon Web Services (AWS) fungierende Cloudgeschäft im ersten Quartal und im Gesamtjahr hervorragende Ergebnisse erzielen werde. "Wir glauben, dass die Flexibilität von Amazon bei der Förderung von Erstanbieter- und Drittanbieter-Beständen sowie die Prime-Mitgliedschaft große Vorteile im Stores-Geschäft darstellen und dass der mehrjährige Vorsprung in der Cloud zu einem weltweiten Marktanteil von etwa 35 % bei AWS geführt hat", zitiert das Portal aus der Expertenanalyse.

Zudem erwartet Anmuth ein starkes Filialwachstum; eine erhöhte Betriebsgewinnmarge in Nordamerika, einen verbesserten internationalen Gewinn und eine verbesserte Kostendisziplin, die alle einen mehrjährigen Anstieg des freien Cashflows unterstützen würden. Im Segment Nordamerika erwartet er eine Betriebsgewinnmarge von 6,1 Prozent im Jahr 2024, mit Raum für Aufwärtspotenzial durch Regionalisierung, Lagerplatzierung und Optimierung des Inbound-Versands sowie Werbung.

Kursziel impliziert großes Aufwärtspotenzial

Der JPMorgan-Experte hat für die Amazon-Aktie weiter ein "Overweight"-Rating und bestätigte sein Kursziel von 225 US-Dollar. Verglichen zum aktuellen Kursniveau von 179,66 US-Dollar (Schlusskurs vom 26.04.2024) hat der Amazon-Titel damit ein Aufwärtspotenzial von rund 25,2 Prozent. Mit seinem Preisziel gehört Anmuth zu den optimistischsten Amazon-Analysten, das höchste Kursziel liegt mit 230 US-Dollar nur leicht über der Schätzung des JPMorgan-Experten.



Redaktion finanzen.at