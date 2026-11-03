Voyager Technologies Aktie
WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035
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03.11.2026 03:19:06
Voyager Technologies, Inc. Q3 Loss Increases
(RTTNews) - Voyager Technologies, Inc. (VOYG) announced Loss for its third quarter of -$55.68 million
The company's earnings totaled -$55.68 million, or -$0.91 per share. This compares with -$16.27 million, or -$0.28 per share, last year.
Excluding items, Voyager Technologies, Inc. reported adjusted earnings of -$52.83 million or -$0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 124.1% to $88.72 million from $39.59 million last year.
Voyager Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$55.68 Mln. vs. -$16.27 Mln. last year. -EPS: -$0.91 vs. -$0.28 last year. -Revenue: $88.72 Mln vs. $39.59 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 285 M To $ 305 M
Revenue increases 124% year-over-year and 68% sequentially
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