Voyager Technologies, Inc. Q3 Loss Increases

(RTTNews) - Voyager Technologies, Inc. (VOYG) announced Loss for its third quarter of -$55.68 million

The company's earnings totaled -$55.68 million, or -$0.91 per share. This compares with -$16.27 million, or -$0.28 per share, last year.

Excluding items, Voyager Technologies, Inc. reported adjusted earnings of -$52.83 million or -$0.87 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 124.1% to $88.72 million from $39.59 million last year.

Voyager Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$55.68 Mln. vs. -$16.27 Mln. last year. -EPS: -$0.91 vs. -$0.28 last year. -Revenue: $88.72 Mln vs. $39.59 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 285 M To $ 305 M

Revenue increases 124% year-over-year and 68% sequentially