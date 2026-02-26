Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|
26.02.2026 23:18:17
Warner Bros. Discovery Deems Paramount’s $111 Billion Bid ‘Superior’
Warner Bros.’ determination is a new chapter in the bidding war for the studio and now Netflix has four business days to decide whether it wants to counter Paramount’s offer.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
