AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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03.11.2026 11:01:15
Warnstreik bei Audi in Deutschland
Scharfe Kritik am Vorstand. Laut Gewerkschaft forderten rund 3000 Beschäftigte höhere LöhneWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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