Webster Financial Aktie
WKN: 895305 / ISIN: US9478901096
28.04.2026 23:45:17
Webster Financial Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Webster Financial Corporation (WBS) on Tuesday reported first-quarter net income applicable to common stockholders of $239.3 million, or $1.50 per share, compared to $220.4 million, or $1.30 per share, for the quarter ended March 31, 2025.
Net interest income for the quarter was $634.4 million, compared to $612.2 million last year. Non-interest income was $101.5 million, compared to $92.6 million last year.
