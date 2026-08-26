Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
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26.08.2026 14:49:01
Webull President Sells 53,848 Shares
President Anthony Michael Denier reported a sale of 53,848 Class A Ordinary shares of Webull (NASDAQ:BULL) in a transaction on Aug. 25, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($8.83); post-transaction value based on Aug. 25, 2026 market close ($8.94).Webull is a prominent fintech platform serving the retail investment segment through a scalable, technology-driven business model. The company has achieved substantial scale with $681 million in TTM revenue and $4.7 billion in market capitalization, demonstrating strong market penetration in the digital brokerage sector. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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