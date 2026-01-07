Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
07.01.2026 16:12:00
What Palantir Needs to Prove in 2026
After a defining 2025, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) enters 2026 in a very different position than it occupied just a few years ago. The company has proven it can scale, grow profitably, and ride the enterprise AI wave with real customers and real revenue.Now, the bar is higher.The question for investors is no longer whether Palantir has a compelling product or a credible business model. It's whether the company can justify the lofty expectations baked into its stock price -- and convert its momentum into durable, long-term growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
05.01.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palantir-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Palantir-Aktie zwischen KI-Boom und Tech-Schwäche (finanzen.at)