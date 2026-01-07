Palantir Aktie

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

07.01.2026 16:12:00

What Palantir Needs to Prove in 2026

After a defining 2025, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) enters 2026 in a very different position than it occupied just a few years ago. The company has proven it can scale, grow profitably, and ride the enterprise AI wave with real customers and real revenue.Now, the bar is higher.The question for investors is no longer whether Palantir has a compelling product or a credible business model. It's whether the company can justify the lofty expectations baked into its stock price -- and convert its momentum into durable, long-term growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
