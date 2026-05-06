IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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06.05.2026 18:43:00
Where Will IonQ Stock Be in 1 Year?
IonQ (NYSE: IONQ) builds trapped-ion systems that promise to solve complex problems which classical computers struggle to handle. Growth investors have bought into the narrative because the company has evolved from a lab experiment to a business generating real revenue from brand-name customers.But IonQ stock hinges on whether quantum computing's breakthroughs arrive before the hype fades and cash burn accelerates. One year from now, I predict IonQ could be trading between $55 and $75 per share -- up to 63% upside from current levels.Momentum from commercial traction should help lift shares, but execution risks and echoes of past tech bubbles suggest IonQ will not surge without delivering measurable quantum advantages.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IonQ
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06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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26.02.26
|IonQ-Aktie deutlich fester: Quantencomputing-Spezialist wächst dynamisch und übertrifft Markterwartungen (finanzen.at)
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25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
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