MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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02.08.2026 22:22:00
Where Will Mastercard Stock Be in 5 Years?
Mastercard (NYSE: MA) reported second-quarter results on Thursday, and the update looked the way this company's updates usually look. Net revenue rose 14% year over year to $9.3 billion. Net income grew 19% year over year to $4.4 billion, and adjusted earnings per share climbed 21% to $5.04. Consumers kept swiping, cross-border travel kept growing, and management kept buying back stock.None of it required a hyperscaler-sized AI data-center buildout. While much of the market spends 2026 debating AI (artificial intelligence) capital budgets, Mastercard runs a business that needs almost none of that spending. Its payments network is already built, and it earns a fee on transactions that grow as global spending grows.That kind of steadiness invites a longer conversation than one quarter can settle. Where could this stock realistically be in five years? Let's sketch what the next five years could deliver.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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