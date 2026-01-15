:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
15.01.2026 20:15:00
Where Will Netflix Be in 5 Years?
Netflix (NASDAQ: NFLX) is one of the most disruptive and innovative companies on Earth. It identified a major opportunity. And in launching its streaming platform, it created a new category of video entertainment that has since altered the entire industry landscape. This is hard to overstate.This streaming stock has climbed 79% in the past five years. Where will Netflix be five years from now?Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu Netflix Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|75,78
|-0,09%
