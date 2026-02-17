Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Medienbericht
|
17.02.2026 14:24:00
Warner Bros.-Aktie höher: Paramount will weiter verhandeln
Warner und Netflix waren Anfang Dezember eine verbindliche Übernahmevereinbarung eingegangen. Wenige Tage später schmiss Paramount seinen Hut in den Ring und bot 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Warner-Konzern.
Vor knapp einem Monat änderte Netflix dann sein Gebot und will seine bisherige Offerte von knapp 83 Milliarden US-Dollar (71 Mrd Euro) inklusive Schulden für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner seitdem komplett in bar bezahlen. Die TV-Sender wie CNN sollen dabei in ein eigenständiges Unternehmen abgespalten werden. Paramount bot anschließend an, die Zahlung von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner an Netflix bei einer Auflösung des bereits vereinbarten Übernahmedeals mit dem Streaming-Riesen überweisen müsste.
Der Mitteilung zufolge hat sich Warner nun mit Netflix geeinigt, sieben Tage lang mit Paramount über die Bedingungen seines jüngsten Angebots zu verhandeln. Die Entscheidung fiel, nachdem ein Banker von Paramount einem Warner-Vorstandsmitglied eine Offerte von mindestens 31 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt hatte. Das ist 1 Dollar pro Aktie mehr als das letzte Angebot von Paramount. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass das aktuelle Angebot nicht sein "bestes und endgültiges" sei.
Die Netflix-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich 1,18 Prozent höher bei 77,78 US-Dollar, während die Paramount-Aktie an der NASDAQ vorbörslich bei 3,53 im Plus bei 10,68 US-Dollar notiert. Auch die Warner Bros-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich 2,43 Prozent höher bei 28,67 US-Dollar.
/lew/stw/mis
LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Paramount Skydance
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Paramount Skydance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Skydance Media LLC Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Skydance Media LLC Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Netflix Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|65,59
|0,60%
|Paramount Skydance
|8,95
|-4,28%
|Warner Bros. Discovery
|24,22
|2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX auf Richtungssuche -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt leicht abwärts geht, begibt sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.