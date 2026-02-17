Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

Medienbericht 17.02.2026 14:24:00

Warner Bros.-Aktie höher: Paramount will weiter verhandeln

Warner Bros.-Aktie höher: Paramount will weiter verhandeln

Der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers geht in eine neue Runde.

Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount wieder aufzunehmen, wie am Dienstag bekannt wurde. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits mit Verweis auf informierte Personen berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount Skydance einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix. Nun sind die Voraussetzungen für einen möglichen zweiten Bieterkampf geschaffen.

Warner und Netflix waren Anfang Dezember eine verbindliche Übernahmevereinbarung eingegangen. Wenige Tage später schmiss Paramount seinen Hut in den Ring und bot 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Warner-Konzern.

Vor knapp einem Monat änderte Netflix dann sein Gebot und will seine bisherige Offerte von knapp 83 Milliarden US-Dollar (71 Mrd Euro) inklusive Schulden für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner seitdem komplett in bar bezahlen. Die TV-Sender wie CNN sollen dabei in ein eigenständiges Unternehmen abgespalten werden. Paramount bot anschließend an, die Zahlung von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner an Netflix bei einer Auflösung des bereits vereinbarten Übernahmedeals mit dem Streaming-Riesen überweisen müsste.

Der Mitteilung zufolge hat sich Warner nun mit Netflix geeinigt, sieben Tage lang mit Paramount über die Bedingungen seines jüngsten Angebots zu verhandeln. Die Entscheidung fiel, nachdem ein Banker von Paramount einem Warner-Vorstandsmitglied eine Offerte von mindestens 31 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt hatte. Das ist 1 Dollar pro Aktie mehr als das letzte Angebot von Paramount. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass das aktuelle Angebot nicht sein "bestes und endgültiges" sei.

Die Netflix-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich 1,18 Prozent höher bei 77,78 US-Dollar, während die Paramount-Aktie an der NASDAQ vorbörslich bei 3,53 im Plus bei 10,68 US-Dollar notiert. Auch die Warner Bros-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich 2,43 Prozent höher bei 28,67 US-Dollar.

/lew/stw/mis

LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX)

Warner Bros. Discovery-Aktie schwächelt: Präsident Trump kündigt Nichtbeteiligung an

Bildquelle: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com

27.01.26 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Netflix Inc. 65,59 0,60% Netflix Inc.
Paramount Skydance 8,95 -4,28% Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery 24,22 2,00% Warner Bros. Discovery

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX auf Richtungssuche -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt leicht abwärts geht, begibt sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

