Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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01.10.2026 20:31:00
Where Will Palantir Stock Be in 5 Years?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock has made a parabolic jump lately after a difficult start to the year.
Shares of the artificial intelligence (AI) software specialist have shot up 60% over the past three months, driven by the company's accelerating growth and the healthy prospects of the AI software market. But can Palantir stock sustain its healthy momentum over the next five years and make investors richer?
Let's find out.
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Nachrichten zu Palantir
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01.10.26
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23.09.26
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23.09.26
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