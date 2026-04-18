eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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18.04.2026 13:30:00
Where Will PayPal Stock Be in 1 Year?
PayPal (NASDAQ: PYPL) continues to find ways to lose money for its investors. In the past 12 months, the share price of this digital payments giant is down 23% (as of April 14). For what was considered such an innovative business in its earlier days, this is a disappointing trend.Where will this fintech stock be in one year?Image source: PayPal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu eBay Inc.
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06.04.26
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27.03.26
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20.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
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