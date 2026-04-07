Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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07.04.2026 22:15:00

Where Will Plug Power Be in 10 Years?

Plug Power (NASDAQ: PLUG) just reported surprisingly positive quarterly earnings. Sales surpassed $700 million over the past year, with positive gross margins achieved during the fourth quarter. Management also outlined several strategies for reducing cash burn, a long-time area of concern. With a new CEO at the helm, big promises are being made about Plug Power's future. But what exactly should investors expect over the next 10 years? The answer might surprise you.Plug Power primarily makes its revenue by designing, manufacturing, and selling hydrogen fuel systems. Hydrogen fuel has many potential benefits. According to the Department of Energy:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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