Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
30.10.2025 18:33:03
Why Alphabet Stock Cycled Higher Today
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock surged 5% through 11:45 a.m. ET Thursday after beating earnings forecasts last night.Before its Q3 report, analysts forecast the Google parent company would earn $2.26 per share on sales of $100.1 billion. Alphabet actually earned $2.87 per share, and sales were $102.4 billion. Image source: Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|MÄRKTE USA/Leichter - Nach Zahlen: Meta stark unter Druck, Alphabet sehr fest (Dow Jones)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP 2: Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25