Alphabet C Aktie

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

30.10.2025 18:33:03

Why Alphabet Stock Cycled Higher Today

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock surged 5% through 11:45 a.m. ET Thursday after beating earnings forecasts last night.Before its Q3 report, analysts forecast the Google parent company would earn $2.26 per share on sales of $100.1 billion. Alphabet actually earned $2.87 per share, and sales were $102.4 billion. Image source: Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
