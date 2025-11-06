AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
07.11.2025 00:52:25
Why AppLovin Stock Beat the Market on Thursday
An estimates-topping quarter was the factor behind AppLovin (NASDAQ: APP) stock bucking Thursday's trend and landing in the black. The mobile marketing company's shares ticked up by just under 1% on the day, which wasn't an easy achievement, given the generally downbeat sentiment on stocks, as evidenced by the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 1.1% decline.AppLovin's third-quarter figures, made public after market close on Wednesday, featured a revenue line of just over $1.4 billion, which was an impressive 68% improvement over the year-ago result. Net income in line with generally accepted accounting principles (GAAP) nearly doubled, coming in at almost $836 million ($2.45 per share) for the period. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corpmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|534,00
|2,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.