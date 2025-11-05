AppLovin Aktie

AppLovin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080

05.11.2025 12:00:00

Why AppLovin Stock Lost 11% in October

AppLovin (NASDAQ: APP) has been one of the more volatile stocks on the market over the last year or two, and that pattern continued in October as the high-flying adtech stock was hit by reports of an SEC probe into its data collection practices.That news comes after several sellers issued reports against the company earlier in the year, aiming to make the stock price go down.Despite those concerns, the stock rebounded toward the end of October and recouped some of those gains to finish the month down 11%, according to data from S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 542,50 1,59% AppLovin Corp

