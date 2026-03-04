AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
04.03.2026 17:11:19
Why AST SpaceMobile Stock Popped Today
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock, a pioneer in the movement to connect ordinary, off-the-shelf cellphones directly through satellite communications, soared 10% through 10:10 a.m. ET Wednesday morning after signing up a new partner.As AST announced last night after close of trading, major Canadian telecommunications provider Telus Corporation (NYSE: TU), will partner with AST to "bring space-based cellular broadband service to places it's never reached before across Canada." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|87,50
|-1,69%
