Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
09.01.2026 22:02:14
Why Bloom Energy Rocketed 36% Higher This Week
Bloom Energy (NYSE: BE) shareholders are having a banner week. The stock of the fuel cell manufacturer has been soaring to start 2026. This week alone, shares rose 36%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.That's because an arrangement announced in November 2024 was just updated to add another approximately $2.65 billion for Bloom's solid-oxide fuel cells to provide power to data centers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
