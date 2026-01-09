Bloom Energy Aktie

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

09.01.2026

Why Bloom Energy Rocketed 36% Higher This Week

Why Bloom Energy Rocketed 36% Higher This Week

Bloom Energy (NYSE: BE) shareholders are having a banner week. The stock of the fuel cell manufacturer has been soaring to start 2026. This week alone, shares rose 36%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.That's because an arrangement announced in November 2024 was just updated to add another approximately $2.65 billion for Bloom's solid-oxide fuel cells to provide power to data centers.
