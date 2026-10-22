Carpenter Technology Aktie
WKN: 858605 / ISIN: US1442851036
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22.10.2026 20:28:16
Why Carpenter Technology Stock Crashed After Earnings
Shares of Philadelphia-based specialty metals company Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) imploded on Thursday, falling 22.2% through 12:50 p.m. ET after reporting mixed earnings this morning.
Analysts forecast Carpenter to earn $3.04 per share -- and Carpenter beat that number, reporting a $3.25 per share profit for its fiscal Q1 2027. However, analysts also forecast Carpenter to do $830.8 million in sales, but the most Carpenter could manage was $798.5 million.
Image source: Getty Images.
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