Confluen a Aktie
WKN DE: A3CS43 / ISIN: US20717M1036
|
08.12.2025 19:00:08
Why Confluent Stock Ripped Higher on Monday
IBM (NYSE: IBM) is buying Confluent (NASDAQ: CFLT) -- that's the big tech headline this morning -- and it's driving shares of the data streaming platform 29.2% higher through 11:50 a.m. ET Monday.IBM stock is also up, but only 1.5%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Confluent Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
15:00
|IBM extends AI push with $11bn takeover of Confluent (Financial Times)
|
14:41
|IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen (dpa-AFX)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Confluent A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)