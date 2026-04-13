CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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13.04.2026 20:19:57
Why CoreWeave Rallied on Monday
Shares of AI "neocloud" CoreWeave (NASDAQ: CRWV) rallied as much as 11.9% on Monday, before settling into an 8.3% gain as of 12:38 p.m. EDT.CoreWeave, still well off its highs, had a spate of good news last week, including two major customer deals and a new financing round. While those announcements spurred rallies last week, several Wall Street analysts weighed in with upgrades today.Last Thursday, CoreWeave announced an expansion of its current long-term agreement with Meta Platforms (NASDAQ: META), in which Meta committed to $21 billion in spending through 2032. CoreWeave then delivered another piece of good news on Friday, announcing that leading AI lab Anthropic had become a customer. While no specific financial terms were disclosed, CoreWeave announced that the deal will be phased in over time, "with the potential to expand over time."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CoreWeave
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