CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
04.03.2026 18:48:29
Why CoreWeave Stock Charged Higher on Wednesday
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock charged sharply higher today, gaining as much as 9.1%. As of 12:41 p.m. ET, the stock was still up 8.1%.The artificial intelligence (AI) neocloud specialist reported a multiyear deal that bodes well for the future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu CoreWeave
|
26.02.26
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|CoreWeave-Aktie legt kräftig zu: Milliardeninvestment macht NVIDIA zum Großaktionär (finanzen.at)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
|
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
|
30.09.25
|Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
