CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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18.08.2026 20:15:02

Why CoreWeave Stock Is Down 11.8%

CoreWeave Inc (NASDAQ: CRWV) stock is down on Tuesday, falling 11.8% as of 2:05 p.m. ET. The S&P 500 and the Nasdaq Composite are down 0.6% and 1.4%, respectively.President Trump said Tuesday that talks with Iran are not underway, walking back earlier claims that negotiations were in progress. That's spiking fear in the market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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