CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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01.07.2026 18:26:50
Why CoreWeave Stock Is Tumbling Today
Rough day for CoreWeave (NASDAQ: CRWV) shareholders. Already drifting lower from its early May peak, as of 12:25 p.m. ET the stock's down 12.7% on Wednesday alone, reaching a new multi-week low as a result.Blame Facebook parent Meta Platforms (NASDAQ: META), mostly, which now poses a more direct threat to CoreWeave's future growth.CoreWeave is an artificial intelligence data center operator, if you aren't aware, offering cloud-based access to AI infrastructure to companies that need it but don't want to build such facilities for themselves. OpenAI, Cloudflare, and Perplexity are just some of its customers contributing to Q1's revenue of nearly $2.1 billion, up 111% year over year. Analysts were looking for similar growth this year and through next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CoreWeave
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01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab (dpa-AFX)
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01.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
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01.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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01.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.at)
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01.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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29.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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24.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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24.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)