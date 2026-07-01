CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.07.2026 18:26:50

Why CoreWeave Stock Is Tumbling Today

Rough day for CoreWeave (NASDAQ: CRWV) shareholders. Already drifting lower from its early May peak, as of 12:25 p.m. ET the stock's down 12.7% on Wednesday alone, reaching a new multi-week low as a result.Blame Facebook parent Meta Platforms (NASDAQ: META), mostly, which now poses a more direct threat to CoreWeave's future growth.CoreWeave is an artificial intelligence data center operator, if you aren't aware, offering cloud-based access to AI infrastructure to companies that need it but don't want to build such facilities for themselves. OpenAI, Cloudflare, and Perplexity are just some of its customers contributing to Q1's revenue of nearly $2.1 billion, up 111% year over year. Analysts were looking for similar growth this year and through next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CoreWeave

mehr Nachrichten