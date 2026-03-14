CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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14.03.2026 16:35:29
Why CoreWeave Stock Surged Higher This Week
Stocks in general had a rough week, with the major U.S. indexes all dropping at least 1% this week. One stock that resisted those headwinds was artificial intelligence (AI) name CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Shares of the specialized cloud provider jumped 11.1% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Company news from the prior week and sector news this week helped push the stock higher. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CoreWeave
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