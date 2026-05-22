Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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22.05.2026 03:08:36
Why D-Wave Quantum Stock Skyrocketed Today
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock closed out Thursday's trading session with massive gains. The company's share price gained 33.4% in the daily session. The quantum computing specialist's valuation surged following news that the company is on track to receive funding through the CHIPS and Science Act. Even with today's massive pop, D-Wave stock is still down roughly 1% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Quantum Corp.
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