D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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28.07.2026 03:20:58
Why D-Wave Quantum Stock Surged Today
Shares of D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS) soared on Monday after the advanced computing pioneer broadened its partnership with AT&T (NYSE: T). Image source: Getty Images.Early tests of D-Wave's quantum technology helped AT&T slash the run time for a network optimization process from roughly one hour to less than 15 seconds. These encouraging results prompted the telecom titan to expand the use of D-Wave's tech to areas such as outage detection, network planning, and traffic management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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