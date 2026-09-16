Dave Aktie

Dave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015

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16.09.2026 02:45:15

Why Dave & Buster's Stock Tumbled Today

Shares of Dave & Buster's Entertainment (NASDAQ: PLAY) plunged on Tuesday after the restaurant and arcade chain reported an unexpected loss in its most recent quarter.

Image source: Getty Images.

Dave & Buster's revenue declined by 2.4% year over year to $544 million in its fiscal 2026 second quarter, which ended on Aug. 4.

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