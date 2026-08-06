Dave Aktie
WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015
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07.08.2026 00:44:57
Why Dave Stock Got Thrashed on Thursday
The stock of banking services provider Dave (NASDAQ: DAVE) really took it on the chin Thursday, "thanks" to a quarterly earnings report that led to a pronounced sell-off. The fintech's shares closed the day more than 15% in the red.This, despite Dave's second-quarter revenue growing 30% year over year to $170.8 million. The company noted that this was its ninth consecutive quarter of at least 30% growth. Management attributed this quarter's improvement to rises in its preferred customer metric, monthly transacting members (MTM), and average revenue per user (ARPU). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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