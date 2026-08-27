Dollar Tree Aktie

Dollar Tree für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080

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27.08.2026 19:25:20

Why Did Dollar Tree Stock Drop Today?

Modern-day five-and-dime retailer Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) stock tumbled 3.7% through 1 p.m. ET Thursday despite crushing analyst forecasts for Q2 earnings.Heading into the report, Wall Street had Dollar Tree pegged for a $1.11 per share profit on $4.85 billion in sales. Dollar Tree beat the sales estimate with $4.9 billion, and more than doubled Wall Street's expected profit, earning $2.70 per share -- then raised guidance on top of that! So why is Dollar Tree stock sliding?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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