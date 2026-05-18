Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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18.05.2026 17:48:11

Why Did Sandisk Stock Drop Today?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock fell 6.1% through 11:25 a.m. ET Monday on some potentially worrisome news from its former parent company Western Digital (NASDAQ: WDC), which announced today it is working hard to develop "post-quantum cryptography hard drives" for a world where AI has become ubiquitous, and need for NAND memory less intense.Curiously, Western Digital stock is also down today, though, which suggests not all investors may be thinking logically here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Trump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen mit Verlusten -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen negative Vorzeichen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
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