Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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18.05.2026 17:48:11
Why Did Sandisk Stock Drop Today?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock fell 6.1% through 11:25 a.m. ET Monday on some potentially worrisome news from its former parent company Western Digital (NASDAQ: WDC), which announced today it is working hard to develop "post-quantum cryptography hard drives" for a world where AI has become ubiquitous, and need for NAND memory less intense.Curiously, Western Digital stock is also down today, though, which suggests not all investors may be thinking logically here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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29.04.26
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