SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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17.09.2026 17:11:26
Why Did SSR Mining Stock Pop Today?
SSR Mining (NASDAQ: SSRM) stock jumped 3.6% through 10:25 a.m. ET Thursday, reversing course from a sell-off sparked when the U.S. Federal Reserve raised interest rates yesterday for the first time in three years.
Complaining that "inflation is too high and has been for too long," new Federal Reserve chairman Kevin Warsh said the Fed will raise its target interest rate by 0.25%. The new range, 3.75% to 4%, means mortgages are about to become more expensive, credit card interest rates will rise, and bond yields will go up.
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