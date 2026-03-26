Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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26.03.2026 14:45:00
Why Duolingo Stock Dropped Despite Strong Earnings
Duolingo (NASDAQ: DUOL) delivered a strong set of results in its latest earnings report. Revenue grew about 35% year over year to roughly $283 million in the fourth quarter, while the company surpassed $1 billion in annual bookings for the first time. Profitability remained solid, with adjusted EBITDA margins near 30%.By most operating metrics, the business continues to execute well. Yet the stock fell. That disconnect comes down to one thing: A change in investors' expectations. Let's see why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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