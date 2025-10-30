PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
30.10.2025 19:27:29
Why eBay Stock Sank Today
Shares of eBay (NASDAQ: EBAY) declined on Thursday after the online marketplace operator's profit forecast fell short of investors' expectations. As of 1:55 p.m. ET, eBay's stock price was down more than 14%.Image source: Getty Images.eBay's third-quarter revenue rose by 9% year over year to $2.8 billion. The e-commerce company's gross merchandise volume (GMV) -- the total value of all merchandise sold on its marketplaces -- increased by 10% to $20.1 billion. eBay earns revenue from its GMV from the fees it charges sellers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
