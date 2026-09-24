Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
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24.09.2026 05:49:34
Why Fastly Stock Jumped Today
Shares of Fastly (NASDAQ: FSLY) spiked on Wednesday following the cloud platform's investor day event.
Fastly's platform combines a content delivery network, cybersecurity, and edge computing to help its customers deliver faster and more reliable online experiences, while also reducing costs.
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