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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fastly legt Quartalsergebnis vor

Fastly lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fastly im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,081 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Fastly im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 170,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,85 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,267 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,830 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 707,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 624,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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