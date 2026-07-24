Figma Aktie

Figma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

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24.07.2026 16:30:00

Why Figma Stock Fell 16% This Week

Shares of the software company Figma (NYSE: FIG) tumbled 16.5% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, as investors continue to worry that artificial intelligence companies will disrupt software stocks. Figma reports its second-quarter results early next month, and investors don't appear eager to wait around and find out how the company is navigating the increasingly complex AI software space. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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