Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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24.07.2026 16:30:00
Why Figma Stock Fell 16% This Week
Shares of the software company Figma (NYSE: FIG) tumbled 16.5% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, as investors continue to worry that artificial intelligence companies will disrupt software stocks. Figma reports its second-quarter results early next month, and investors don't appear eager to wait around and find out how the company is navigating the increasingly complex AI software space. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26