Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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13.07.2026 19:58:35
Why Figma Stock Jumped 11.9% Today
Shares of Figma (NYSE: FIG) surged 11.9% as of 1:20 p.m. ET on Monday. There's no splashy headline to explain the move. Instead, the recovery from all-time lows smells like a short squeeze.Image source: Getty Images.Heading into today, 42.4% of Figma's float was sold short. That's an enormous bet against the stock, among the most heavily shorted stocks in the technology sector. Figma's stock reached an all-time low of $16.60 per share on June 25 and has been recovering ever since. It looks like many bears rushed to cover their short-selling bets when Figma's stock held on to its recent gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Figma
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.