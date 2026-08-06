Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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06.08.2026 23:48:12
Why Figma Stock Just Sank
Figma, Inc. (NYSE: FIG) stock finished Thursday down 14.9%, while the S&P 500 was down 0.2% and the Nasdaq Composite was flat.Shares of the design software company are falling after disappointing earnings, showing the cost of running its AI features is climbing much faster than revenue.Figma reported second-quarter results after the close on Wednesday. Revenue rose 48% year over year to just above $370 million. That beats the $351.5 million analysts were looking for. Adjusted earnings came in at $0.08 per share, twice the consensus estimate. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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05.08.26
|Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Figma
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Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.