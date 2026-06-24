FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
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24.06.2026 21:51:20
Why Figs Stock Was Bouncing Higher Today
The prognosis for Figs (NYSE: FIGS) stock looked rather positive on Wednesday. Investors bought into the stock after an analyst reiterated her bullish take on the specialized workwear and accessories maker. In late-session action that day, Figs stock was up by more than 5%.That pundit was KeyBanc's Ashley Owens, who maintained her overweight (read: buy) recommendation on Figs with a price target of $19 per share -- a robust 63% above the stock's current level. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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