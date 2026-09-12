Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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12.09.2026 13:15:00
Why Grab Stock Sank This Week
Grab (NASDAQ: GRAB) stock lost ground this week, falling 10.8% across the stretch. The S&P 500's level fell 2% over the period, and the Nasdaq Composite's level declined 1.8%.
Macroeconomic pressures, including rising bond yields, oil prices, and inflation, pressured growth stocks this week, and Grab saw valuation pullbacks in conjunction with the trend. The Southeast Asian applications company's share price was also pressured by news of protests and potential regulatory pressures in Vietnam and reports of a potential acquisition.
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