Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
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08.04.2026 17:33:34
Why Hecla Mining Stock Crashed 52% From 52-Week High in March
Shares of Hecla Mining (NYSE: HL) plummeted 25.2% in March, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, hitting 2026 lows of $16.25 per share. That decline represented a staggering 52% retreat from its 52-week high, a peak it reached less than two months ago.Hecla closed an asset sale last month and plans to use the proceeds to repay debt. While the move bolsters its financials, the underlying prices of precious metals remain the primary driver of Hecla's stock price.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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