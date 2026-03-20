Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
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20.03.2026 22:33:07
Why Hecla Mining Stock Withered This Week
When precious metals rise in price, the stocks of companies that mine them tend to increase in sympathy. When the reverse is true, the share price declines can be dramatic. That's exactly what happened to silver-focused miner Hecla Mining (NYSE: HL) this week; according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, its stock price swooned by 12% over the five-day trading period.Among many other assets, precious metals were -- and continue to be -- affected by the war with Iran, despite the fact that gold, silver, etc., prices tend to rise in times of global strife. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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